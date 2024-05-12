Ebrar Karakurt Beşiktaş maçına Rus güzeli takım arkadaşını götürdü. Gören bir daha baktı

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Ebrar Karakurt Beşiktaş maçına Rus güzeli takım arkadaşını götürdü. Gören bir daha baktı
Beşiktaş-Ankaragücü maçında sürpriz bir isimde tribündeki yerini aldı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş sahasında Ankaragücü ile karşılaştı.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golü 70. dakikada Ernest Muçi kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte Beşiktaş Türkiye Kupası finaline yükselerek Trabzonspor’un rakibi oldu.

Karşılaşmanın ardından taraftarlar büyük bir sevinç yaşarken bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fanatik bir Beşiktaşlı olduğu bilinen milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt takımına destek olmak için stada Rus takım arkadaşı Yulia Brovkina ile geldi.

İkili karşılaşmanın ardından büyük sevinç gösterileri yaparken Ebrar Karakurt’un Rus güzele üçlü çektirmeyi öğretmesi izleyenleri güldürdü.

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