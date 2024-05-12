UEFA gelirleri açıklandı Galatasaray bakakaldı

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılan kulüplerin UEFA'dan kazandıkları para ortaya çıktı.

Açıklanan listeye göre bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih'i geçerek finale yükselen Real Madrid 133 milyon Euro gelir ile zirvede yer aldı.

Onun 121 milyon Euro ile yarı finalde elene PSG ve 120 milyon Euro ile bir diğer finalist olan Borussia Dortmund takip etti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden ve grubu 3. sırada bitirerek Avrupa Ligi'ne düşen Galatasaray ise 32 milyon Euro kazandı.