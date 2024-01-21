Ebrar Sitesinin kurucusu kendisini böyle savundu. 'Yer çürüktü deprem beklenenden büyüktü'

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 1400 kişinin hayatını kaybeden Ebrar Sitesi’nin sadece N Bloğu 80 kişiye mezar olmuştu. N Blokla ilgili görülen davanın ilk duruşmasında sitenin kurucusu Tevfik Tepebaşı kendisini "Yerin çürük, depremin de beklenenden büyük olmasından dolayı bina yıkılmıştır" sözleriyle savundu.

Depremin ilk saniyelerinde yıkılan sitenin kurucusu inşaattan anlamadığını iddia ederek binadan alınan karot numunelerinin test değerlerinin her ne kadar düşük çıkmış olsa bile depremden önce yapı kullanım izin belgesi için alınan karot numunelerinin değerlerinin yüksek çıktığını söyledi

SİTENİN KURUCUSU KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Tepebaşı’nın mahkemedeki ifade şöyle:

"Vefat edenleri Allah cennetiyle mükafatlandırsın inşallah. Bir kooperatif başkanıyım. Mustafa Timur, başka bir kooperatif başkanı, Atilla Öz başka bir kooperatif başkanı. Bunlar, benim yakınlarımdır. Herkesin kendisine ait yönettiği bir kooperatif vardır. Buradaki herkesi bütün kooperatiflerden sorumlu tutmanın yasal olmadığına inanıyorum. N Blok inşaatını oluşturan oğlum Mehmet Ali Tepebaşı'dır ve kendisi jeofizik mühendisidir. Buranın zemin etüdünü yapan da Mehmet Ali Tepebaşı'dır ve aynı zamanda Kahramanmaraş'ta zemin etüdü projesini uygulayan ilk kişidir. Projesini Ahmet Özdemir'e yaptırmıştır. Temel attıktan sonra ve 9 tablası da belediye tarafından vize edilmiştir. Tamamen denetlenmiş bir bina olduğunu biliyorum. Burası kooperatifçe yapılmıştır ama hangi kooperatif olduğunu bilmiyorum. İnşaattan anlamam, inşaatın yapımıyla ilgili uzaktan yakından ilgim olmamıştır. Burasının yıkılmasının sebebine gelince, Kahramanmaraş'ta 6.5-7 şiddetinde bir deprem beklenirken 3 katı büyüklüğünde bir deprem oluşmuştur. Yerin çürük, depremin de beklenenden büyük olmasından dolayı bina yıkılmıştır."