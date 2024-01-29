Kahramanmaraş depreminde 115 kişinin hayatını kaybettiği Penta Park Sitesi'nin inşaat şirketine istenen ceza belli oldu

6 Şubat 2023 depremlerinde Kahramanmaraş'ta iki bloğu yıkılarak 115 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan, yedi kişinin de yaralandığı Penta Park Sitesi’yle ilgili soruşturma tamamlandı.

İddianamede ikisi tutuklu üç kişinin "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22,5’ar yıla kadar hapsi istendiği belirtildi.

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’ndeki üç bloklu Penta Park Sitesi’nin iki bloku, 6 Şubat’ta meydana gelen depremin ilk saniyelerinde yıkılmış, site satılırken vatandaşlara "şehrin en prestijli konutları" denmişti. Ancak sitenin birinci blokunda 65, ikinci blokunda da 50 kişi olmak üzere toplam 115 kişi hayatını kaybetti.

İlgili soruşturmada, siteyi inşa eden şirketin yetkilileri olan Mesut Başkır (77), kardeşi Metin Başkır (61) ile Statik Proje müellifi olan Özcan Çakmak (60) gözaltına alındı. Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden Mesut Başkır ile Özcan Çakmak tutuklanırken, Metin Başkır'ın ise serbest bırakıldığı ifade edildi.

KOLONLAR TIRAŞLANARAK KABLO ÇEKİLDİ

İfadesi alınan bina görevlisinin oğlu Bekir Demir, üçüncü blokun zemin katındaki bankada tadilat işlemi yapıldığını belirtti ve "Binanın altında bulunan banka şubesi olarak kullanılmadan önce tadilat yaptı. Banka, kolonlarda tıraşlama yaparak kablo tesisatı çekti” ifadelerini kullandı.

Soruşturmayı yürüten savcı, binalarla ilgili tüm proje, belge, fotoğraf ve videoları nihai rapor için Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne (KTÜ) iletti. İncelemelerini tamamlayan KTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden yedi kişilik bilirkişi, 50 sayfalık bir raporunu oluşturdu. Raporda bankanın bodrum kat ile zemin kat bağlantısını sağlayan merdivenin yerinin değiştirildiği, yeni merdivenin galeri boşluğuna konumlandırıldığından döşemede herhangi bir yıkım yapılmadığının tespit edildiği belirtti.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

“Soruşturma dosyası üzerinden yapılan inceleme, değerlendirme ve elde edilen bulgular neticesinde, söz konusu binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ve İmar Kanunu esaslarına yeterince uyulmadığı görüldü. Deprem nedeniyle yıkılan binanın projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarındaki mevcut durumuna göre yapım sorumlusu müteahhit, teknik uygulama sorumlusu/fenni mesul, statik proje müellifi, Ziraat Bankası’nda yapılan izinsiz veya projesiz tadilatlardan sorumlu kişiler asli kusurlu, belediyenin ilgili birimindeki yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler ile belediyenin yapı kontrol birimi tali kusurlu olmuştur.”

GEREKLİ DİKKAT VE ÖZEN GÖSTERİLMEDİ

Soruşturma sonunda savcı, şüpheliler Mesut Başkır, Metin Başkır ve Özcan Çakmak hakkında ‘Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçuyla 22,5’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları için iddianame düzenlediği belirtildi. İddianamede; Kahramanmaraş’ın 1’inci derecede deprem kuşağında olduğunun herkes tarafından bilinebilir durum olduğunu, şüphelilerin üstlendikleri görev nedeniyle bunu bilmemelerinin mümkün olmadığı belirtildi ve "Şüphelilerin kanuna, yönetmeliğe ve projelere uygun olarak yapılmayan, gerekli dayanıklı malzeme ile inşa edilmeyen, teknik özenin gösterilmediği binaların deprem sırasında yıkılabileceğini öngörmelerinin gerektiği, bunu öngörmelerine rağmen gerekli dikkat ve özeni göstermemek suretiyle binanın yapımında kendisine kusur olarak atfedilebilecek işlemleri gerçekleştirdikleri, bu haliyle şüphelilerin bilinçli taksirle hareket ettiklerinin kabulünün gerektiği” aktarıldı.

EK RAPOR İSTENDİ

İddianamede; merdiven yerinin değiştirilmesi sebebiyle bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan zemin kattaki bankadaki tadilat işlemlerinden sorumlu olan kişiler ile tali kusurlu olan belediye görevlilerin dosyalarının ayrıldığı, ayrıca zemin katta bulunan kasaların ağırlıklarının binanın statiğini bozup bozmadığı, taşıyıcı sisteme yakın olarak konumlandırılmış olması nedeniyle binanın deprem esnasında salınımını engelleyip engellemediği yönünde bilirkişi raporunda bir değerlendirme yapılmadığından dolayı kasaların ağırlıkları ile konumlarının ilgili bankalardan alınarak ek bilirkişi raporu için bilirkişi heyetine gönderildiği ifade edildi.

Savcılık tevzi bürosuna gönderilen 13 sayfalık iddianamenin kabul edilmesinin ardından sanıkların yargılanmasına başlanacağı aktarıldı.