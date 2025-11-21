Ebru Şallı, 20 yaşındaki oğlu Beren Tan’ın kız arkadaşı Laçin Terlemez ile önceki akşam Ortaköy’de yemek yedi ve genç kızı basın mensuplarıyla tanıştırdı.

YAKIŞIKLILIĞIYLA GÜNDEM OLAN BEREN’İN SEVGİLİSİ

Hürriyet'in haberine göre, Ebru Şallı ile eski eşi Harun Tan’ın 20 yaşındaki oğlu Beren Tan, uzun boyu ve etkileyici fiziğiyle sosyal medyada sıkça konuşuluyordu.

Önceki akşam Ortaköy’deki bir restorandan annesi Ebru Şallı ile birlikte çıkan Beren’in yanında bulunan genç kız, magazincilerin radarına girdi.

MÜSTAKBEL GELİN KAMERALARA YAKALANDI

Magazincilerin “Beren’in görüştüğü biri var mı?” sorusu üzerine Ebru Şallı gülümseyerek yanındaki Laçin Terlemez’i gösterdi.

Kameralar birden genç kıza çevrilince mahcup olan Terlemez, elleriyle yüzünü kapatmaya çalıştı.

Ebru Şallı ise gülerek müstakbel gelininin koluna girdi; ikili kahkahalar eşliğinde mekândan ayrıldı.