Ebru Yaşar rekora imza attı! 120 bin kişiye konser verdi

Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da sahne alan Ebru Yaşar, Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı’nda konserine gelen Erzurumlulara keyifli bir gece yaşattı.

REKOR KIRDI

Merkez nüfusu 348.000 olan Erzurum’un tarihteki en kalabalık konseri olma rekoruna sahip olan bu konseri 120.000 seyirci dinledi.

1.5 saat boyunca sahnede kalan Ebru Yaşar, Kafamın İçi, Ben Ne Yangınlar Gördüm, Kehribar, Kalmam, Havadan Sudan gibi çok dinlenen şarkılarıyla beraber Delalım, Lorke Lorke, Caney Caney gibi dile pelesenk olan türküleri de seslendirdi.

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İBRAHİM ERKAL'I UNUTMADI

2017 yılında hayatını kaybeden Erzurumlu şarkıcı İbrahim Erkal’ı da unutmayan Ebru Yaşar, Erzurum’a Gel şarkısını da seslendirdi.

Seyircilerle sürekli sohbet eden ünlü şarkıcı, kendisi için hazırlanan pankartları okudu. Ebru Yaşar yaptığı konuşmada, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’na çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel organizasyonlar yapıyorlar ki bu organizasyonların sizlere layık olması bizim için her zaman çok önemli” ifadelerini kullandı.