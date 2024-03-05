Ebru Yaşar yeni parçasıyla müzik dünyasını salladı. Shakira, Miley Cyrus ve Cardi B.'yi geride bıraktı

Ünlü müzik yapımcısı ve DMC Genel Müdürü Samsun Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ebru Yaşar ve Siyam’ın düeti “Yoksun” YouTube Dünya Listesi’nde Shakira, Cardi B ve Miley Cyrus gibi starları geride bırakarak 23. sıraya yükseldiğini duyurdu. Demir, “Ebru Yaşar son bir yılda YouTube’da 300 milyon tüm dijital mecralarda ise 500 milyon dinlemeyi aşan bir performans sergiledi” ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar da, Demir’in paylaşımını alıntılayarak; “Müzik bi yolculuk …bu yolda bize eşlik eden tüm dinleyicileri çok sevdiğimi, aşkla şarkılarımı seslendirdiğimi bilmenizi isterim.. En iyilerine layıksınız” ifadelerini kullandığı bir gönderi yayınladı.

SHAKİRA VE CARD B'Yİ GERİDE BIRAKARAK DÜNYA LİSTELERİNE GİREN TEK TÜRK SANATÇI OLDU

Youtube Music Charts verilerinde göre en çok dinlenen şarkılar belli oldu. Türk müziğinin önde gelen isimlerinden Ebru Yaşar yeni şarkısı ‘Yoksun’ ile dünya müzik listesini sallamayı sürdürüyor.

Yaşar, Siyam’la yaptığı düet şarkısı ‘Yoksun’ ile ‘YouTube Dünya Listesi’nde Amerikalı rapçi Cardi B. ile pop şarkıcı Miley Cyrus gibi dünya starlarını geride bırakarak 23. sıraya yükseldi. Ebru Yaşar son bir yılda YouTube’da 300 milyon tüm dijital mecralarda ise 500 milyon dinlemeyi aşan bir performans sergiledi.

2 Şubat’da müzikseverler ile buluşan ‘Yoksun’ YouTube Türkiye Trend Videolar Müzik Listesi'ne de 1’inci sıradan giriş yapmıştı.

‘Yoksun’ un söz ve müziğini Esad Fidan, Siyam, Ramazan Kızılpınar yaparken şarkının düzenlemesi Esad Fidan’a ait.