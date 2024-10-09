Ece Üner canlı yayında isyan etti: Artık burası cehennemin dibi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ece Üner canlı yayında isyan etti: Artık burası cehennemin dibi!

Halk TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, uğradığı istismar sonucu hastane kaldıran ve hayatını kaybeden Sıla Bebek ile ilgili haberi sunarken isyan etti. Üner, 'Artık burası cehennemin dibi' dedi.

Halk TV Ana Haber Spikeri Ece Üner Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğradığı için tedavi altına alınan ve bir aylık yaşam mücadelesini kaybeden 2 yaşındaki Sıla Bebek ile ilgili haberi verirken isyan etti.

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Ünlü sunucu Üner, 'Kadınların nasıl doğum yapacağına karar vermeden önce bebekleri nasıl koruyacağınıza bakın derim' diyerek isyan etti. Sağlık Bakanlığı'nın normal doğuma yönelik hazırladığı ve büyük tepki çeken kamu spotuna da gönderme yapan sunucu, Türkiye'nin kanını donduran haberi verirken "İki yaşında bir bebek cinsel istismara uğradı. Artık burası cehennemin dibi. Artık Başka bir dip yok" dedi.

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