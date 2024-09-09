Ece Üner’in “Narin ne zaman öldü?” sözleri gündem oldu

Ece Üner, yaptığı sert çıkışla bir kez daha gündemin merkezine oturdu. Üner, özellikle çocuk istismarı, adalet ve toplumsal ahlakla ilgili dikkat çeken bir konuşma yaparak, topluma önemli mesajlar verdi. “Narin ne zaman öldü biliyor musunuz?” diye başlayan Üner, çocukların yaşadıkları travmalara ve toplumsal sorumluluğun eksikliğine vurgu yaptı.

Üner, konuşmasında, “Bir kereden bir şey olmaz dendiğinde öldü Narin. Küçüğün rızası var dendiğinde, 6 yaşında çocukla evlenilebilir dendiğinde öldü Narin. Kurbanla değil katille empati kurulduğunda öldü,” sözleriyle, özellikle çocuk istismarına karşı toplumsal farkındalığı artırmaya çalıştı.