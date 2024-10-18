Ece Üner canlı yayında isyan etti: Para için bebek öldürdüler, şeytan utandı!

Halk TV Haber Spikeri Ece Üner haber öncesi Türkiye'nin kanını donduran Yenidoğan Çetesi ile ilgili yaşananları sert dille eleştirdi.

Vatandaşların ayağa kalktığı bu korkunç olayda yetkililerin sessiz kalmasını eleştiren Ece Üner "İnanılmaz bir olay buna bu kadar sessiz kalınması anormal geliyor, yetkililerden bahsediyorum" dedi.

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Skandala ismi karışan isimlere de dikkat çeke Üner, herhangi bir muz cumhuriyetinde bu skandal hükümet devirirdi ifadeleri kullandı.

Ece Üner, bile isteye gerek olmadığı halde yenidoğan servisinde tutulan ve ölümleri beklenen bebeklerle ilgili yaşanan skandal haberi ile ilgili olarak 'para için bebek öldürdüler, utanç utandı, şeytan utandı, gerçekten çivisi çıktı ve ülkenin tabutuna son çivi çakıldı' yorumunu yaptı.

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Ece Üner program aralarındaki yorumları ile dikkat çekerken sözleri özellikle de sosyal medyada büyük destek görüyor. Toplumsal olaylara karşı yaptığı eleştirileri söylemekten çekinmeyen isim son yaşanan olay ile ilgili de görüşlerini bildirmekten çekinmiyor.