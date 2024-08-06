Ecel direksiyon başında yakaladı. O anlar kamerada

Acı olay, akşam saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Cumhuriyet Parkı yönüne seyreden Şaban Gürsoy (41) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanmasının ardından kaldırıma çıktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şaban Gürsoy’a ilk müdahaleyi yaptı. Ancak, sağlık görevlilerinin tüm çabalarına rağmen Gürsoy olay yerinde hayatını kaybetti. Savcı ve polis tarafından yapılan incelemelerin ardından Gürsoy'un cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAHVE İÇMEYE GİTMİŞ

Beyaz eşya tamirciliği yapan Şaban Gürsoy’un, arkadaşını ziyaret etmek ve kahve içmek üzere yola çıktığı belirtildi. Kaza anı ise bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi