Ecel direksiyonda yakaladı

Olay, saat 15.30 sıralarında Bursa-Yalova karayolu Orhangazi girişinde gerçekleşti. Anayolda park halinde olan 77 EA 496 plakalı hafif ticari aracın sürücüsünün hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar durumu hemen ihbar etti.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, araç sürücüsü Selahattin Güzel'in direksiyonda baygın halde olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Güzel, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.