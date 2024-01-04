Ecele çare bulunmaz atasözünün anlamı nedir?

Ecele çare bulunmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Çaresiz gibi görünen her durumda bir çözüm yolu üretilebilir. İçinden çıkılmaz sanılan durumlarda daha deneyimli kişilere danışılarak çözüm bulunabilir.

Çözüm bulunamayan tek şey ölümdür. Ölüme çözüm bulunamaz, tarihi ertelenemez, müdahale edilemez.

ECELE ÇARE BULUNMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ah be yavrum bu kadar canını sıkacak ne vardı ki sanki, bir tek ecele çare bulunmaz."

"Bir tek ecele çare bulunamıyor, sen de derdini dert sanıyorsun."