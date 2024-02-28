Eczacı, tabip, diş hekimi için 2024 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası ilanı

İlan, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden atama yapılmasını içeriyor.

Atama ve yerleştirme işlemleri, noter huzurunda bilgisayar ortamında kurayla yapılacak. Bu kura, eczacı unvanlı adaylar için iki ayrı yerleştirme şeklinde gerçekleştirilecek: 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme. Diğer unvan ve branşlar için ise sadece 2. yerleştirme uygulanacak.

Birinci yerleştirmede, “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip eczacı unvanlı personel alımı” yapılacak. İkinci yerleştirmede ise “Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı unvanında personel alımı” gerçekleştirilecek.

Kura başvuruları, “https://ekip.saglik.gov.tr” adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden, kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacak. Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında EKİP üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak tercihlerini kaydedip kesinleştirecekler. Kesinleştirme işlemi gerçekleştikten sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacak.

Eczacı unvanı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2. yerleştirme için tercih yapabilecek ve en fazla 10 tercihte bulunabilecekler. Kura başvurusunda bulunup, başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 5 Mart-20 Mart 2024 tarihleri arasında saat 18.00’e kadar EKİP üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilecekler. Başvurusunu iptal edenler, bu kuraya yeniden başvuruda bulunamayacaklar.

İnceleme sonucunda uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleriyle birlikte EKİP üzerinden ilan edilecek, itirazlar elektronik ortamda alınacak ve sonuçları yine EKİP üzerinden duyurulacak. Kura sonucuna göre, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarına yerleşenlerin atamaları, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemler tamamlandıktan sonra yapılacak. Bu kapsamda atamaya engel hali bulunanların atamaları yapılmayacak.