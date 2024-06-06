Eczacıbaşı'ndan Elif Şahin açıklaması

Eczacıbaşı Dynavit, milli voleybolcu Elif Şahin'in sözleşme yenilediğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Henüz genç bir sporcuyken kulübümüze gelen kıymetli pasörümüz Elif, yıllar içerisinde büyük bir gelişim göstererek bir yıldıza dönüştü. Sporcumuzla önümüzdeki iki sezon daha çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnanıyoruz ki birlikte daha nice başarılara imza atacağız” ifadeleri kullandı.

2001 yılında Ankara’da doğan Elif Şahin, 190 boyunda ve pasör mevkiinde görev yapıyor. Karayolları Spor Kulübü’nde yetişen Şahin, 2020-2021 sezonunda Eczacıbaşı Dynavit’e transfer olmuştu.

