Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin soruşturmada Ali Sukas serbest bırakıldı

Kaynak: AA / İHA
Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin soruşturmada Ali Sukas serbest bırakıldı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki sahil parkında yapılan kazı çalışmasının ardından oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yaşanan bu trajediye ilişkin soruşturma devam ederken, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Küçükçekmece Adliyesi'nde ifade verdi.

Aldığı adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sukas'ın serbest bırakılmasıyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.

Gezer'in ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de görevli bazı çalışanlar daha önce gözaltına alınmıştı.

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