Eden bulur inleyen ölür atasözünün anlamı nedir?

Eden bulur inleyen ölür atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Yapılan hiçbir kötülüğün karşılıksız kalmayacağını anlamını taşırken hastalıklı birinin inleme boyutuna ulaştığı durumda öleceğini işaret ettiğine değinilmektedir.

Kötülük yapanın mutlaka eninde sonunda kötülük göreceğini, inleyecek denli ağır hasta olanınsa ölebileceği anlamına gelen atasözüyle kişilerin kendi haline bırakmaması gerektiği ifade edilir.

EDEN BULUR İNLEYEN ÖLÜR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sana hiçbir şey olmayacak gibi insanlara eziyet ediyorsun ama eden bulur, inleyen ölür haberin olsun"

"Eden bulur, inleyen ölür sen gönlünü ferah tut."