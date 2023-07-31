Eden Hazard futbolu bırakıyor

Editör: Ufuk Cingöz

Geçirdiği sakatlıklar ve fazla kiloları sebebiyle bir türlü istenilen performansı veremeyerek hayal kırıklığı yaratan Belçikalı yıldız Eden Hazard ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

FUTBOLU BIRAKACAK

İspanyol basınından AS’ın haberine göre, Real Madrid ile sözleşmesi sonlandırılan 32 yaşındaki yıldız futbolcu haftalardır beklentilerini karşılayan bir teklif gelmemesi sebebiyle futbol kariyerini sonlandırmayı düşünüyor.

PERFORMANSI

2019 yılında Chelsea’den 115 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Eden Hazard burada çıktığı 76 maçta 7 gol 12 asist kaydetti.