Edin Terzic: 34 maç değil

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Edin Terzic: 34 maç değil

Borussia Dortmund'un teknik direktörü Edin Terzic, yaklaşan Şampiyonlar Ligi finali hakkında konuştu.

Real Madrid ile karşılaşacakları büyük final öncesinde Terzic, "Her şeyin olabileceğini" vurgulayarak, "En yüksek düzeyde oynamaya tamamen hazırız. Real Madrid gibi bir takımla 10 kez karşılaşsak zorlanabiliriz, 34 kez karşılaşsak imkansız olabilir. Ancak bu bir maç, bir final. Ve tek maçta her şey mümkün olabilir" dedi.

Favori olmadıklarının farkında olduklarını belirten Terzic, "Bu maç için tüm sezon boyunca 60 maç oynayarak kendimizi hazırladık. Rakibin favori olduğunu biliyoruz ama bu bizi ilgilendirmiyor.

Atletico veya Paris'e karşı da favori değildik. Eğer cesaretimizi gösterir ve burada sadece Real Madrid'in kupayı kaldırmasını izlemek için olmadığımızı kanıtlarsak, onlara gerçek bir mücadele sunarsak, kazanma şansımız olabilir" ifadelerini kullandı.

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