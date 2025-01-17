Edip Akbayram'ın vefat ettiği yönündeki haberleri kızı yalanlandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Edip Akbayram'ın vefat ettiği yönündeki haberleri kızı yalanlandı

Ünlü Şarkıcı Edip Akbayram hakkında çıkan vefat haberlerine, kızı Türkü Akbayram'dan sosyal medya üzerinden açıklama geldi;

Evinde düşerek iç kanama geçiren Edip Akbayram hakkında çıkan vefat haberlerine, kızı Türkü Akbayram'dan sosyal medya üzerinden açıklama geldi; "En yakın zamanda sizlerle iyi haberler paylaşmayı umuyoruz" dedi.

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Evinde düşerek iç kanama geçiren ve Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan 75 yaşındaki Edip Akbayram, sağlık durumu nedeniyle sevenlerini korkutmuştu. Akbayram, geçirdiği iki operasyonun ardından tedavi altına alınmıştı.

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Geçtiğimiz saatlerde Akbayram’ın vefat ettiği yönünde haberler yayılmaya başlayınca bu iddialara sanatçının kızı Türkü Akbayram bir açıklama yaptı.

Türkü Akbayram paylaşımında, “Babamız Edip Akbayram’ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi devam etmekte olup, en yakın zamanda sizlerle iyi haberler paylaşmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.

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