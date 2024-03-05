Edirne Belediyesi'nin önündeki taksici eyleminde 1 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Edirne Belediyesi'nin önündeki taksici eyleminde 1 kişi yaralandı
Edirne'de taksi duraklarına diğer duraklarından birer taksi ilave edilmesi kararına karşı çıkmak için belediye önünde toplanarak eylem yapan iki grup taksici arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edirne Belediye Meclisi Encümen kararıyla duraklara birer taksi ilave edilmesi onaylandı. Alınan karar Edirne'deki taksici esnaflarını ikiye böldü. Alınan kararı protesto eden bir grup taksici esnafı eylem yaparak karara itiraz etti. Edirne Belediyesi'ne itiraz etmek için giden bir taksici, kararı uygun bulan diğer meslektaşları ile karşı karşıya geldi. Daha sonra taksiciler arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 1 taksici yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kavgayla ilgili inceleme başlattı.

aw155889-05.jpg

aw155889-02.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe'den Eda Erdem açıklaması Spor
Fenerbahçe'den Eda Erdem açıklaması
Tarlasını koruyan 75 yaşındaki teyze mahkemelik oldu. Hakkında 5 yıl hapis cezası istendi Gündem
Tarlasını koruyan 75 yaşındaki teyze mahkemelik oldu. Hakkında 5 yıl hapis cezası istendi
Yılmaz Vural kahroldu Spor
Yılmaz Vural kahroldu
Milli sporcudan Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya Spor
Milli sporcudan Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya
Pendik'te gizlice dünyaya getirdiği bebeği 1. kattan atan anne tutuklandı Gündem
Pendik'te gizlice dünyaya getirdiği bebeği 1. kattan atan anne tutuklandı
Osmaniye'deki asayiş uygulamalarında 21 kişi tutuklandı Gündem
Osmaniye'deki asayiş uygulamalarında 21 kişi tutuklandı