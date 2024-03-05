Edirne Belediyesi'nin önündeki taksici eyleminde 1 kişi yaralandı

Edirne Belediye Meclisi Encümen kararıyla duraklara birer taksi ilave edilmesi onaylandı. Alınan karar Edirne'deki taksici esnaflarını ikiye böldü. Alınan kararı protesto eden bir grup taksici esnafı eylem yaparak karara itiraz etti. Edirne Belediyesi'ne itiraz etmek için giden bir taksici, kararı uygun bulan diğer meslektaşları ile karşı karşıya geldi. Daha sonra taksiciler arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 1 taksici yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgayla ilgili inceleme başlattı.