Edirne Enez'de yaşanan bir olay. Bu katillere kim dur diyecek?

Düzenleme: Ayşe Memiş
Edirne Enez'de yaşanan bir olay. Bu katillere kim dur diyecek?

Edirne’de Enez-Keşan yolunda çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Bir TIR şoförünün kazaya davetiye çıkardığı görüntülere “Kim bu katillere dur diyecek?” yorumu yapıldı.

Özellikle yaz aylarında büyük yoğunluk yaşanan Enez-Keşan yolunda tek geliş ve tek gidiş şeridinin bulunması hem trafik yoğunluğunun oluşmasına neden olurken hem de kazalara davetiye çıkarıyor.

Ulaşımın tek şeritten sağlanması ile birlikte hatalı sollama yapan sürücüler çok sayıda kazanın meydana gelmesine neden oluyor.

Yolu TIR şoförlerinin de kullandığı öğrenilirken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü yoldaki büyük tehlikeyi ortaya koydu.

Bir araç kamerasından çekilen görüntüde sürücü kendi şeridinden ilerlerken bir anda hatalı sollama yapan bir TIR görüldü. TIR sürücüsü başka bir TIR’ı sollamaya çalışırken karşıdan gelen aracı görünce aniden durdu. Görüntünün çekildiği aracın sürücüsü de karşıdan hatalı sollama yaparak gelen TIR’ı görünce durdu. İki sürücünün de karşılıklı olarak frene basması büyük bir kazanın önüne geçti.

Sosyal medyada gündem olan video hem TIR şoförlerinin neden olduğu tehlikeyi hem de yolun ihtiyacı karşılanmadığını ortaya koydu. Söz konusu yolun 44 yıldır aynı şekilde olduğu vurgulanırken bölge halkı sorunun çözülmesini ve yolun genişlemesini istiyor. Söz konusu görüntülere “Kim bu katillere dur diyecek” şeklinde yorum yapıldı.

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