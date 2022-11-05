Edirne Lalapaşa’da icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Edirne İli, Lalapaşa İlçesi ,Arpalık Mevkii, 42 Ada, 5 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm İncelemeye konu taşınmaz Lalapaşa Belediye Başkanlığı (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) nezdinde yapılan araştırmada taşınmazın şehir imar planında İkiz Nizam 3 kat şeklinde yapılaşma koşullarına sahip olduğu ve konut alanında kaldığı anlaşılmıştır. TAŞINMAZIN CİNSİ: Dubleks Ev BİNA YAŞI: 15 BRÜT VE NET ALANI: Brüt alanı 140,00m2, net alanı 120,00m²Borçlu hissesi: Tam Bahse konu bağımsız bölümün üzerinde yer aldığı ana taşınmaz Lalapaşa Belediyesine500 mt, Lalapaşa Kaymakamlığına550,00 mt uzaklıkta, şehrin yeni yerleşim bölgesinde yer almaktadır. Taşınmazın Özellikleri: Zemin +1 kattan oluşan dubleks ev niteliklidir.

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