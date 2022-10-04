Edirne Merkez'de icradan satılık kerpiç ev

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Edirne İli, Merkez İlçesi, 316 Ada, 5 Parsel, Muradiye Mahallesi, Satış konusu taşınmaz Muradiye Camiine 100 m., Fevzipaşa İlkokuluna 400 m., Saraçhane Spor tesislerine 500 m, Mimar Sinan Caddesine 190 m. mesafede olup, şehrin eski yerleşim bölgesindedir. Söz konusu taşınmazın Kerpiç Ev ve Arsası vasfında olup, 247,67 m² miktarlı parsel üzerinde bulunan bina, yığma tarzda zemin kattan oluşmakta olup, 75 m²' alanlıdır. Taşınmazın giriş kapısı demir doğrama olup, çatısı kiremit örtülü, ısınma sistemi olarak soba kullanılmaktadır.

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