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Edirne Merkez’de icradan satılık konut

T.C. Edirne İcra Dairesi tarafından Edirne Merkez'de 80 m² konut icradan satılacak.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 11:12
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Edirne Merkez’de icradan satılık konut

Edirne Merkez’de icradan satılık konut
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Edirne İli, Merkez İlçesi , Yıldırım Mahallesi 2061 Ada, 8 Parsel, konu taşınmaz tapu kayıtlarına göre Arsa nitelikli olsa da , mevcüt durumda parsel üzerinde yaklaşık , 80 m2 tabân oturumlu , tek katlı , yığma tuğla malzemeden, 3 A yapı sınıfında inşa edilmiş konut olarak kullanılan yapı. ve 30 m2 taban oturumlu tek katlı yığma tuğla malzemeden 2 A yapı sınıfında inşa edilmiş depo -olarak kullanılan yapı bulunmaktadır. Parselin çevresindeki yapılaşma genellikle; aile konutları şeklinde 23 katlı müstakil yapılar şeklindedir. Taşınmazın bulunduğu bölgede arsalar konüt alanı imarı içerisinde yer alması ancak genellikle bölge halkı tarafından aile apartmanları şeklinde kullanılması nedeni ile yapılan incelemede müteahhitlerin bu bölgede çalışma yapmadığı, yatırımcıların genellikle daha yüksek kata imarlı ve yeni yerleşim bölgelerinde , şehir merkezine yakın konumda olan arsaları tercih ettiği ve bölgede mal sahiplerinin kendi imkanları ile yapı yaptıkları belirlenmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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