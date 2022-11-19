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Edirne Uzunköprü’de icradan satılık daire

T.C. Uzunköprü İcra Dairesi tarafından Edirne Uzunköprü'de 4+1 daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 10:34
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Edirne Uzunköprü’de icradan satılık daire

Edirne Uzunköprü’de icradan satılık daire
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Edirne ili Uzunköprü ilçesi Muradiye Cami Mah. 1288 ada 3 parselde 1. kat 2 nolu bağımsız bölüm daire olup 316/1264 arsa paylıdır. Islak hacimleri tabanları kalebodur, duvarları fayans kaplıdır. Diğer odaların tabanları lam parke , duvarları plastik boyalıdır. 3/B grubu sınıfı (4+1) özelliğinde olup 165M² dir. Taşınmazın tam hissesi satılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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