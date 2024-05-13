Afganlar Türk pasaportu alıp ABD'ye kaçak giriş yaptı. ABD'li Belediye Başkanı tek tek paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Afganlar Türk pasaportu alıp ABD'ye kaçak giriş yaptı. ABD'li Belediye Başkanı tek tek paylaştı
ABD’li bir belediye başkanı Türk pasaportu alarak Meksika sınırından ABD’ye geçen Afganların kimliklerini paylaştı. Belediye Başkanı Afganların sınırı geçtikten sonra kimliklerini attığını açıkladı.

Her yıl dünyanın çeşitli yerlerinden yüzbinlerce mülteci ABD’de de yaşamak için Meksika sınırına akın ediyor. Binlercesinin daha ABD’ye varmadan, soğuktan, açlıktan veya boğularak yaşamını yitirdiği tehlikeli yolculuk, 21. yüzyılın en büyük sorunlarından birisi olarak görülüyor.

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Gelişmiş, refah seviyesi yüksek devletler, sınırlarını mülteci akınlarından korumak için ciddi önlemler alsa da, sorunun önüne geçemiyor.

Türkiye’nin de yaşadığı en büyük sorunlardan olan hudut güvenliği son yılların en çok dillendirilen konularından birisi.

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Bu konu da karnesi zayıf olan Türkiye’nin sınırlarından her yıl binlerce kaçak göçmen ülkeye yasa dışı yollarla girerek, ciddi toplumsal sorunlara yol açmakta.

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AFGANLAR TÜRK PASAPORTUYLA ABD’YE GEÇİYOR

ABD’nin California eyaletine bağlı El Cajo şehrinin Belediye Başkanı Bill Wells, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile gündem oldu.

Wells, söz konusu videoda Afganistan'dan gelen kaçak göçmenlerin Meksika üzerinden yasa dışı olarak ABD'ye geçmek için Türk pasaportlarını kullandığını açıkladı.

Wells, ayrıca kaçak göçmenlerin sınırı geçtikten sonra kimlik kartlarını ve pasaportlarını imha ettiklerini veya sokağa attıklarını belirtti.

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Belediye başkanı, şehre yasa dışı yollardan giren kimliği belirsiz mültecilere kimlik kartlarının dağıtılmasıyla ilgili güvenlik endişesi yaşadıklarını ifade etti.

Bu durum, her yıl Türkiye’deki eğitim kurumlarından Erasmus veya değişim programlarıyla ABD’de belli bir süre eğitim almak isteyen öğrencilerin önüne geçiyor.

ABD, artık Türkiye’den eğitim için gelmek isteyen birçok öğrencinin başvurusunu kabul etmiyor.

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