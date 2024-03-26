Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA
Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, illegal yollarla ülkeye giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önüne geçmeye yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Lalapaşa'ya bağlı Çallıdere köyündeki devriye faaliyeti sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 8 Filistin uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı, kullandığı araca ise el konuldu.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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