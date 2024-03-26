Mobil Göç Noktası aracı 4 ayda 151 düzensiz göçmen tespit etti

İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne göre, Türkiye genelinde bu tür araçların sayısı 167’ye ulaşmıştı. İlk olarak İstanbul dahil beş büyükşehirde hizmete sunulan Mobil Göç Noktası araçları, 1 Aralık 2023’ten itibaren diğer 25 büyükşehire de dağıtılmıştı. Malatya’daki araç, bugüne kadar 9.571 yabancı uyrukluyu sorgulamış ve 151 düzensiz göçmeni tespit etmişti.

Düzensiz göçle mücadelede, şüpheli kişilerin kimlikleri kontrol edilmekte ve kimliklerini sunamayanlar, Mobil Göç Noktası aracında daha detaylı kontroller için davet ediliyor. Göç İdaresi Başkanlığı personeli, göç veri tabanında biyometrik veriler üzerinden parmak izi sorgulaması yapıyor. Yasal kalış hakkı olmayan yabancılar, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine sevk ediliyor.

Daha önce, şüpheli yabancılar polis merkezlerine veya geri gönderme merkezlerine götürülerek orada kontrolleri yapılırdı. Yeni uygulama ile yabancıların yasal kalış hakları çok daha hızlı bir şekilde belirlenebilmektedir.