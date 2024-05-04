Minik Edanur'un ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında gözaltı kararı

Küçükçekmece'de 26 Nisan günü Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasının ardından oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezen, hayatını kaybetti.

Feci olay sonrası olay yerinde inceleme yapan ekipler, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışmasının ardından su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in buraya düşerek hayatını kaybettiğini tespit etmişti. Olay sonrası başlatılan soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

İBB, olayla ilgili yaptığı açıklamada, kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını açıkladı.

4 KİŞİ HAKKINDA DAHA GÖZALTI KARARI

Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda, Eda Nur Gezer'in hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar kapsamında Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç AŞ'de görevli mühendis Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C'yi de gözaltına alırken, diğer şüpheliyi gözaltına almaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

"UTANARAK İZLİYORUZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, minik Edanur'un ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Küçük Edanur’un, İBB’ye ait bir parkta yaşamını kaybetmesinin yasını tutuyoruz. Olayın hemen ardından başlattığımız teftiş süreci yakında tamamlanacak. Sorumluluları cezasız bırakmayacağız. Adli makamların da soruşturması devam ediyor. Minik yavrumuzun acısını yaşarken, bu olayın her zaman olduğu gibi siyasal istismar malzemesi haline getirilmesini de utanarak izliyoruz.

Bu ülkede kah tren kazalarındaki ihmallerde, kah maden facialarındaki ihmallerde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Bu olaylarda ağızlarını bıçak açmayanların, ya da ‘Ölüm bu işin fıtratında var. Güzel öldüler.’ diyebilenlerin sözde vicdani çıkışlarına itibar etmiyoruz. 5 yaşındaki bir yavrumuz ne yazık ki yaşamdan kopmuştur. Üstelik, olayla ortaya çıkan aile trajedisi ise, iktidarın çocuklarımızı koruyup kollamada ne kadar başarısız kaldığının kanıtıdır. Kuşkusuz olayla ilgili soruşturma gibi, 5 yaşındaki bir çocuğun anne babasından ayrı oluşu ve bu yüzden cenazesinin kaldırılmasının dahi 2 gün alması da incelemeye muhtaçtır.

Yaşamını yitiren bir yavrumuzun ardından, sıfatı büyük devlet adamlarının sadece siyasi saiklerle yaptıkları açıklamaları vicdanlı kamuoyunun takdirine bırakıyor, yavrumuza Allah’tan rahmet diliyorum."