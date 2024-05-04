Doğanlar Holding’ten İzmir’e ileri kimyasal dönüşüm tesisi. Cari açığa katkı sağlayacak

Mobilya, enerji ve inşaat gibi alanlarda 28 şirketiyle faaliyet gösteren Doğanlar Holding, yeni yatırımlar için düğmeye bastı. Holding, özellikle sürdürülebilirlik alanında çalışmalarını hızlandırarak geri dönüşüm yatırımlarına odaklanmak için kolları sıvadı.

Holdingin bünyesinde bulunan enerji şirketi Biotrend ile yatırımlar hız kazandı. Ülkenin petrokimya ürünleri ithalatından kaynaklanan cari açığa katkı sunacak yatırım için çalışmalarını sürdüren holding, Biotrend tesislerinde mekanik olarak geri dönüştürülemeyen plastikler için kimyasal ileri dönüşüm ile yeni bir yatırımı hayata geçiriyor.

Doğanlar Holding, basın mensuplarına Çanakkale Ezine'deki faaliyette olan Biotrend tesislerini gezdirdi ve 2024 yılı hedeflerini anlattı.

55 BİN TON PİROLİZ YAĞI ÜRETECEK

Süper Proje Teşviki kapsamında İzmir Aliağa'da 300 milyon dolar yatırımla kurulacak dev kimyasal ileri dönüşüm tesisinde plastik atıkların geri dönüşümünden nafta muadili piroliz yağı elde edilecek. Yatırımın tamamlanması ile birlikte tesiste yıllık 55 bin ton piroliz yağı üretilmesi hedefleniyor.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, “Bugüne kadar sırf enerjiye 300 milyon dolar yatırım yaptık. Şimdi de 10 milyar TL’lik yani yaklaşık 300 milyon dolarlık tek seferlik bir yatırıma daha başlayacağız. Böylece 600 milyon dolara çıkacak enerjiye yaptığımız toplam yatırım miktarımız” diye konuştu.

300 milyon dolarlık bu proje ile atık plastikten nafta muadili ürünler üreteceklerini dile getiren Doğan, günümüzde 8 milyon ton plastiğin yüzde 8’i ekonomiye kazandırıldığını bu tesisle birlikte geri dönüşümün yüzde 30’a çıkacağını kaydetti.

Biotrend tesislerine bugüne kadar 300 milyon dolar tutarında yatırım yapıldığını, yeni yatırımlarla tutarın toplam 600 milyon dolara ulaşacağına da dikkat çeken Doğan, enerji üretimi ve entegre atık yönetimi faaliyetleri dışında karbon ticareti alanında da faaliyetleri bulunduklarını söyledi. Doğan, Biotrend’in bugüne kadar 7,3 milyon dolar karbon satışı geliri elde ettiğini de duyurdu.

ÇALIŞMALAR ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE BAŞLAYACAK

Atık lastik piroliz yağı, çimento, cam, seramik, tuğla fabrikaları ile ağır petrol santralleri, çelik fabrikaları ve kazan fabrikaları ve sıcak tedarik merkezi gibi ağır sanayilerde yakıt olarak kullanılıyor.

İleri kimyasal dönüşüm tesisiyle plastiğin yarattığı çevresel kirliliğe çözüm sunacaklarını ve ülkeye döviz kazandıracaklarını belirten Doğan, gerçekleştirilecek yatırımla birlikte cirolarını iki katına EBİTDA'yı da üç katına çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Doğan, kazmayı bu yıl üçüncü çeyrekte vuracaklarını da vurguladı.