Edirne'de alkollü sürücü tarihi köprüyü harabeye çevirdi

Bu trajik olayda 573 yıllık tarihi köprü de zarar gördü.

22 ACV 286 plakalı kamyonetin sürücüsü Can A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kaza, Saraçhane Köprüsü'nün tarihine büyük bir darbe vurdu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü Can A., tedaviyi reddederek olay yerinden ayrılmak istedi. Ancak, polis ekipleri tarafından yapılan alkollü sürücü kontrolünde Can A.'nın 308 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü, polis ekiplerine de zor anlar yaşattı.

Sürücüye yaklaşık 11 bin Türk Lirası cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Zarar gören 573 yıllık tarihi Saraçhane Köprüsü için ise çalışmalar başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.