Edirne'de alkollü sürücülerin kullandığı otomobiller kazaya neden oldu

Edirne’nin Tekke Kapı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, U.U.Y.'nin kontrolündeki 22 ED 924 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçti.

AYDINLATMA DİREĞİ DEVRİLDİ

Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği arabanın üzerinde devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü U.U.Y., sağlık ekiplerinin tedavisini reddetti.

Yapılan ilk kontrolde 0.87 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

TOPRAK ZEMİNE ÇARPARAK TERS DÖNDÜ

İkinci bir kaza ise saat 02.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Nilüfer Caddesi üzerinde meydana geldi. R.F.'nin kontrolündeki 01 YK 314 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki toprak zemine çarparak ters döndü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 4 kişiden yaralanan 2 kişi, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü R.F.'nin yapılan kontrolünde 1.60 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücüyle ilgili inceleme sürüyor.