Edirne'de bir kişi önce telefonu çaldı, sonra güvenlik kamerasını fark edip geri verdi

Edirne'de bir şahıs, kaldırımda duran kadının çantasından telefonunu çaldı. Yürümeye devam ederken güvenlik kamerasını fark edince dönüp telefonu kadına geri verdi.
04 Ekim 2023 Çarşamba
Edirne'de bir şahıs, kaldırımda duran kadının çantasından telefonunu çaldı. Yürümeye devam ederken güvenlik kamerasını fark edince dönüp telefonu kadına geri verdi
Edirne'de bir şahıs, kaldırımda duran kadının çantasından telefonunu çaldı. Yürümeye devam ederken güvenlik kamerasını fark edince dönüp telefonu kadına geri verdi.