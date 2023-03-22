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Edirne'de camiler ramazanda gül kokacak

Edirne'de tarihi camilerde mübarek Ramazan-ı Şerif öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 14:50
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Edirne'de camiler ramazanda gül kokacak

Edirne'de camiler ramazanda gül kokacak
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Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi, Osmanlı'nın özgün eserlerinden kapıları ve minareleriyle dikkati çeken Üç Şerefeli Cami ve hat yazılarıyla ön plana çıkan Eski Cami başta olmak üzere tüm camilerde temizlik çalışması yapıldı.

Cami görevlileri tarafından köşe bucak temizlenen, ses ve ışık sistemi bakımdan geçirilen camilerde, yıkanan halılara gül suyu sıkıldı.

Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu, AA muhabirine, Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki camilerin ramazan ayına hazır olduğunu söyledi.

Yerli ve yabancı turistlerin ramazanda bolca ziyaret ettiği camileri ve sosyal alanları müftülük olarak en güzel şekilde hazırlamaya çalıştıklarını anlatan Başoğlu, camilerin temizlendiğini, bakım ve onarımlarının yapıldığını dile getirdi.

- "Camimiz ramazanda mis gibi gül kokuyor"

Edirne Eski Camii Müezzini İsmail Şen de Eski Cami'de ramazan hazırlıklarının tamamlandığını ifade etti.

Eski Cami'de temizlik ve bakım çalışmalarının 14 gün önce başladığını aktaran Şen, "Minarelerimizi, kandillerimizi temizledik. Camimizde ses sistemleri tekrar gözden geçirildi. Dış mekan temizliği bitince iç mekanlar temizlendi. Bu akşam ilk teravih namazını kılacağız. Temizlenen halılara gül suyu sıktık. Camimiz ramazan öncesi mis gibi gül kokuyor. " dedi.

Gül suyunun "cennet kokusunu" andırdığı yönünde ifadeler olduğunu, bu nedenle camilerin gül suyu ile yıkandığını anlatan Şen, eskiden özellikle Eski Cami'de saksılarda gül yetiştirildiğini dile getirdi.

Şen, Eski Cami'yi görevli hocalar olarak temizlediklerini, dışardan yardım almak istemediklerini anlatarak, "Bu sevaba biz kendimiz nail olalım dedik. Ramazanın bereketinden nasip alırız inşallah. Rabbim kabul etsin." diye konuştu.

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