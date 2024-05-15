Fatih Altaylı Fenerbahçe'ye el attı

Düzenleme: Hamza Özalkuş
Fatih Altaylı Fenerbahçe'ye el attı
Fatih Altaylı Fenerbahçe'de desteklediği başkan adayını açıkladı.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe’de camia seçimleri beklemeye başladı.

Mevcut başkan Ali Koç kararından vazgeçerek yeniden aday olurken 2018’de mağlup ettiği eski başkan Aziz Yıldırım’dan karşı hamle geldi.

Pazartesi günü kameralar karşısına geçen Aziz Yıldırım başkanlığa adaylığını duyurdu.

İki rakibin yeniden karşı karşıya gelmesi sonrası camia ikiye bölünürken nefesler tutuldu.

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30-31 Mayıs iple beklenirken ünlü gazeteci Fatih Altaylı’dan adaylar hakkında ilginç bir yorum geldi.

Gelen soru üzerine kendi Youtube kanalında konuşan Fatih Altaylı 2018’de söylediği “Ali Koç öylesine daha fanatik ve Galatasaray düşmanı ki Aziz Yıldırım’ı mumla arar herkes” sözlerini hatırlattı.

Fatih Altaylı ayrıca herkesin Ali Koç’tan daha iyi bir başkan olabileceğini ifade ederek akıllı olanın Aziz Yıldırım’ın seçilmesi olduğunu belirtti.

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