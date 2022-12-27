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Tarihi Tunca Köprüsü, hızlı tren çalışması nedeniyle kapatıldı

Edirne'de devam eden Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren çalışmaları kapsamında, tarihi Tunca Köprüsü 3 gün süre ile araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Edirne ile Pazarkule Sınır Kapısı'nın da bulunduğu Karaağaç Mahallesi'nin bağlantısını sağlayan köprüyü kullanmak isteyenler Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'ne yönlendirildi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 17:46
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Edirne'de devam eden Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren çalışmaları kapsamında tarihi Tunca Köprüsü 3 gün süre ile araç ve yaya trafiğine kapatıldı

Tarihi Tunca Köprüsü, hızlı tren çalışması nedeniyle kapatıldı
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Edirne ile İstanbul arasında ulaşımı 1 saat 20 dakikaya düşürecek, 2019 yılının haziran ayında yapımına başlanan Halkalı- Kapıkule Hızlı Tren Hattı çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaların Edirne ayağında, hattın yakınında bulunan tarihi Tunca Köprüsü 3 gün süreyle araç ve yaya ulaşımına kapatıldı.

Şantiye alanında bir yandan çalışmalar hızla sürerken, kent merkezi ile Pazarkule Sınır Kapısı'nın da bulunduğu Karaağaç Mahallesi'ne köprüyü kullanarak geçmek isteyen vatandaşlar, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'ne yönlendirildi.

Hattın yapımının köprüye paralel olarak devam ettiği bölgede, rayların geçeceği çizgiler belirlenirken, çalışmalar bir yandan Kapıkule Sınır Kapısı'na doğru ilerlemeye devam ediyor.

Tarihi Tunca Köprüsü'nün 29 Aralık’a kadar araç ve yaya trafiğine kapalı olacağı belirtildi.

HALKALI-KAPIKULE HIZLI TREN ÇALIŞMASI

Edirne Valiliği'nden geçen günlerde yapılan paylaşımda, 2019 yılının haziran ayında yapımına başlanana Halkalı- Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın, Çerkezköy'den Kapıkule'ye kadar olan hattaki çalışmaların 2024 yılı içerisinde bitirilmesinin planlandığı bildirildi.

Geri kalan kısmında 2 etap daha bulunan projede Halkalı- Ispartakule ve Ispartakule- Çerkezköy hatlarındaki çalışmalarla ilgili olarak da ihale süreçlerinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, sözleşme sürecinin devam etiği aktarıldı.

Açıklamada, bu hatların da bitiği zaman Halkalı’dan Kapıkule’ye kadar olan yolculuğun 1 saat 20 dakikaya kadar düşmüş olacağı ifade edildi.

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