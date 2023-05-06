Edirne’de geleneksel kakava ateşi yakıldı

Edirne’de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri kapsamında Sarayiçi'nde baharın gelişini kutlamak için dev ateş yakıldı. Binlerce yerli ve yabancı turist, baharın gelişini müzik eşliğinde dans ederek karşıladı.

Edirne’de geleneksel kakava ateşi yakıldı

Edirne Belediyesi tarafından her yıl 5- 6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ve UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl da coşkuyla kutlandı. Başlarına çiçek takan ve renkli kıyafetler giyen binlerce kişi, davullar ve zurnalar eşliğinde dans ederek eğlendi.

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"ÇİRKİNLİKLERİ DEFEDİYORUZ"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"1400 yıldır, bu şehirde bu noktada baharın müjdecisi olan, bahara hoş geldin demek için yanan Roman kardeşlerimizin asırlık geleneği Kakava’ya hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kakava ateşiyle beraber şehrimizdeki, ülkemizdeki ve tüm insanlığın üzerindeki kötülükleri, çirkeflikleri, çirkinlikleri defediyoruz. Allah bu güzel ülkeye ve güzel insanlarına bir daha bir deprem felaketi yaşatmasın diyoruz."

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"ATEŞ DOSTLUK, KARDEŞLİK, SEVGİ DEMEKTİR"

Çeri Başı Fikri Ocak da "Ateş dostluk, kardeşlik, sevgi demektir. Barışı getiren demektir, Türkiye’de… Ateşi yakmak demek kardeşliği temsil etmek demektir. Arkadaşlığı temsil etmek demektir. Barışı getirmek demektir ateş" diye konuştu.

Çanakkale Kakava için gelen Esin Eren ise "Adını sürekli duyuyoruz ama gelmek nasip olmadı. Çok güzel, keyifli… Tam bahara yakışır bir eğlence" dedi.

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