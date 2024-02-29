Edirne'de hafif ticari araç elektrik direğine çarptı

Edirne’nin Yeni Mahalle Rasim Ergene Caddesi Keşan Adalet Sarayı yakınlarında meydana gelen olayda, Ehliyetsiz sürücü M.C.K.’nin kullandığı 22 EF 279 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine hızla çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada sürücü M.C.K. ile araçtaki M.K., T.K. ve E.P. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEDİ

Kazanın ardından beton direğin devrilmesi nedeniyle Yeni Mahalle'nin bir bölümüne 1 saat elektrik verilemedi. TREDAŞ ekipleri, yaptığı çalışmanın ardından yeniden elektrik akımını sağladı. Öte yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.