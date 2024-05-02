Edirne’de hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangın sırasında hastaların tahliyesi gerçekleştirilirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Hastanenin çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Alevlerin alt kata sıçrama riski nedeniyle 9. katta bulunan yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerinde bulunan hastalar tahliye edildi.

Hastaların güvenli bir şekilde çevre hastanelere ve hastanenin diğer bölümlerine nakli için ekipler hızla hareket etti. Bazı hastalar ise hastane bahçesinde bekletildi.

Yangının söndürülmesi için yaklaşık 2 saat boyunca Edirne ve çevre illerden gelen itfaiye ekipleri büyük çaba sarf etti.

Sonunda, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın esnasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, hastanenin çatı katı ve bazı bölümlerinde ciddi hasar oluştu.

Yaşananlar sırasında duygusal anlar yaşayan Bahtiyar Uğurlu adlı bir vatandaş, gözyaşları içinde deneyimlerini paylaştı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.