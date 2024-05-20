Edirne'de Pakistanlılar Hindistanlıyı kaçırdı. 500 bin Rupi fidye istediler

Hindistan’dan Türkiye’ye iş bulup çalışmak için gelen A.K.R., sosyal medya hesabından iş aradı. 3 Pakistan uyruklu kişi Pakistan uyruklu A.K.R.,’yi iş vermek vaadiyle kandırarak Edirne’ye çağırdı.

İŞ VAADİYLE EDİRNE'YE ÇAĞIRIP KAÇIRDILAR

Edirne’ye gelen Hindistan vatandaşı A.K.R., sosyal medya hesabı üzerinden ulaştığı 3 Pakistanlı şüpheli tarafından kaçırıldı. Olayın ardından Pakistanlı şüpheliler, Hindistan vatandaşı A.K.R’ye işkence yaparak o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

500 BİN RUPİ FİDYE İSTEDİLER

Kaydettikleri görüntüleri ise Pakistanlı gencin ailesine göndererek 500 bin Rupi fidye istedi. Hindistan’da yaşayan mağdur A.K.R’nin ailesi, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne oğullarının kaçırıldığını ihbar etti. Polis ekipleri harekete geçerek, kaçırılan Hindistanlı A.K.R’nin Yancıkçı Şahin Mahallesi Şeyh Çelebi Cami Sokak'taki bir evde hapis tutulduğunu tespit etti. Eve gerçekleştirilen baskında 3 Pakistan uyruklu şüpheli gözaltına alınırken, fidye karşılığında eve hapsedilen ve işkence gören Hindistan vatandaşı A.K.R. ise kurtarıldı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinden sonra Edirne Adliyesi’ne sevk edilen 3’ü Pakistan uyruklu ve evi kiralayan Türk vatandaşı M.K. ile beraber toplam 4 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağdur Hindistan vatandaşı A.K.R. ise emniyetteki işlemlerinden sonra ailesinin yanına Hindistan’a gitmek için yola çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.