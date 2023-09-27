Edirne’de panelvanda yakalanan 20 düzensiz göçmen

Edirne’de bir evin duvarına çarpan panelvanda 20 düzensiz göçmen yakalandı.

KAYNAK: AA
Edirne’de panelvanda yakalanan 20 düzensiz göçmen

Kazada hafif yaralanan bir göçmen hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Barutluk Mahallesi Mezarlık Kenar Aralığı Sokak’ta meydana geldi. 34 GFT 53 plakalı panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarptı. Sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sürücünün kaçtığını belirledi.

Yaralı göçmen hastaneye kaldırıldı

Kazada hafif yaralanan düzensiz göçmenlerden biri, sağlık ekiplerince 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta bulunan Suriye uyruklu 19 düzensiz göçmen ise Selimiye Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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