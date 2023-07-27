Edirne’de pencere sinekliğine yaslanan çocuk 3’üncü kattan düştü

Çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Sineklik açılınca yere çakıldı

İHA'nın haberine göre; olay, Yukarı Zaferiye Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda yaşandı. 3 yaşındaki G.T., penceredeki sinekliğe yaslanırken, sineklik bir anda açıldı. Çocuk, 3’üncü kattan beton zemine çakıldı. Apartman sakinleri, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Çocuk, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.