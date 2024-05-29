Edirne'de 'tiny house'ların kaldırılmasına başlandı

Edirne Valiliği, Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içinde tarım arazisi niteliğindeki alanlarda tarımsal niteliğin bozulduğu ve 'tiny house' adı altında izinsiz yapılar tespit edildiğini belirterek, bu yapıların hem Çevre Düzen Planı hükümleri hem de Toprak Koruma Kanunu uyarınca kaldırılması gerektiğini bildirdi. Ancak evlerin kaldırılma sürecinde sahipleri ile jandarma arasında gerginlik yaşandı.

Edirne Valiliği İl Özel İdaresi, konuyla ilgili olarak yaşanan gerginlikler ve halkı yanıltıcı bilgi yayma suçlarından dolayı ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, "Sosyal medya üzerinde yanıltıcı içerikler paylaşıldığı" belirtilerek, gerçeği yansıtmayan bilgilerin yayılmasına karşı önlem alındığı vurgulandı.

Edirne İdare Mahkemesi, tiny house'ların konut niteliği kazandığına karar vererek, yapıların yıkımına karşı yapılan başvuruyu reddetti. Bunun üzerine İl Özel İdare Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Danişment köyünde bulunan 19 dönüm tarım arazisine kurulu 30 tiny house'un kaldırılması için harekete geçti. Ancak ev sahiplerinin araçlarıyla yolu kapatması ve alandan ayrılmama ısrarı üzerine iş makineleri kullanılarak evler kaldırıldı ve belirlenen alana taşındı.