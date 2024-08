Edirne’de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Dün, akşam saatlerinde Keşan'ın Dişbudak köyü yakınlarında meydana gelen olayda, Keşan yönüne seyir halinde ilerleyen M.E.’nin kontrolündeki 34 GBM 003 plakalı hafif ticari araç, önünde seyir halinde ilerleyen A.G.'nin kontrolündeki 34 GZH 687 plakalı otomobili sollamak için sol şeride geçtiği esnada karşı yönden gelen Z.D.’nin kullandığı 34 UP 187 plakalı otomobil ile hızla çarpıştı.

Yaşanan olayda sürücüler M.E. ve Z.D. ile hafif ticari araçta yolcu olarak oturan S.E., N.E., B.E. ve S.E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışarak yaralanan 34 UP 187 plakalı otomobilin sürücüsü Z.D., kaza kırım ekibinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonrası kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarmanın olay ile ilgili soruşturması sürüyor.