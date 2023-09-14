Edirne'deki denetimlerde 322 düzensiz göçmen yakalandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; düzensiz göçmenleri taşıyan ticari taksi sürücüleri ise “insan kaçakçılığı” suçundan gözaltına alındı.

Ticari Taksiler Durdu

Olay, Edirne otoban gişelerinde meydana geldi. Polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 34 TJP 24 ve 34 TGT 04 plakalı ticari taksilerde Suriye uyruklu 12 düzensiz göçmen tespit etti. Düzensiz göçmenleri taşıyan sürücülere 4 bin 500’er lira ceza kesildi.

Sürücüler Gözaltına Alındı

Ticari taksilerin sürücüleri “insan kaçakçılığı” suçundan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından Edirne ve ilçelerde yapılan denetimlerde ise çeşitli uyruklarda 310 düzensiz göçmen daha tespit edildi.

Düzensiz Göçmenler Geri Gönderilecek

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Burada kimlik tespiti yapılan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edilecek.