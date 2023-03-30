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Edis'ten heyecanlandıran Eurovision paylaşımı

Son yıllarda en popüler ünlü şarkıcılarından Edis, yeni imajıyla yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 15:46
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Edis'in Eurovision paylaşımı heyecanlandırdı

Edis'ten heyecanlandıran Eurovision paylaşımı
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Yaptığı şarkılarla hafızalarda yer edinen ve müzik listelerinin zirvesinden düşmeyen şarkıcı Edis, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. 

Yeni imajını takipçileriyle paylaşan Edis, Twitter hesabından Eurovision şarkı yarışmasına bir kez daha yeşil ışık yaktı.

"BİRİNCİLİK SAÇIM"

Yeni imajıyla kameraya poz veren yakışıklı şarkıcı yayınladığı videoda “2024 Eurovision 1.lik saçım bu” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en son 2012'de Eurovision'a katılması üzerine yapılan paylaşım, şarkıcının hayranlarını heyecanlandırdı.

 

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