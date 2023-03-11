Aleyna Tilki ve Edis yeni şarkılarının çıkış tarihini astrologlara danıştı

Posta'dan Uğur Alkapar'ın haberine göre; Edis’in yeni şarkısı ‘Bana mı?’ hazır. Sevenleriyle buluşmayı bekliyor. Aleyna Tilki de ‘Başıma Belasın’ şarkısını yayınlamak üzere. Tesadüfe bakın ki ikisinin de söz ve müziği Emrah Karakuyu’ya ait. Pop müzik piyasasında tatlı bir rekabet yaşanacak çünkü iki şarkı da 17 Mart Cuma günü piyasaya çıkıyor.

Duyduğuma göre Edis de Aleyna da astrologlara danışarak bu günü seçmiş. Ünlüler dünyasında malum, birçok kişi kararlarını ya yıldızlara ya da yaşam koçlarına soruyor! Evinde full time astrolog çalıştıran bile var.