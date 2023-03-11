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Aleyna Tilki ve Edis yeni şarkılarının çıkış tarihini astrologlara danıştı

Edis ve Aleyna Tilki, yeni şarkılarını çıkarmak için gün sayıyor. İki şarkı da 17 Mart Cuma günü piyasaya çıkacak. İki ünlü ismin yeni parçalarının çıkış tarihi için astrologlara danıştığı ortaya çıktı.  

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 15:03
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Aleyna Tilki ve Edis yeni şarkılarının çıkış tarihini astrologlara sordu

Aleyna Tilki ve Edis yeni şarkılarının çıkış tarihini astrologlara danıştı
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Posta'dan Uğur Alkapar'ın haberine göre; Edis’in yeni şarkısı ‘Bana mı?’ hazır. Sevenleriyle buluşmayı bekliyor. Aleyna Tilki de ‘Başıma Belasın’ şarkısını yayınlamak üzere. Tesadüfe bakın ki ikisinin de söz ve müziği Emrah Karakuyu’ya ait. Pop müzik piyasasında tatlı bir rekabet yaşanacak çünkü iki şarkı da 17 Mart Cuma günü piyasaya çıkıyor.

Duyduğuma göre Edis de Aleyna da astrologlara danışarak bu günü seçmiş. Ünlüler dünyasında malum, birçok kişi kararlarını ya yıldızlara ya da yaşam koçlarına soruyor! Evinde full time astrolog çalıştıran bile var.

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