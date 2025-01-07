Edis'ten Murat Övüç'e destek paylaşımı

Dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına altına alınan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şarkıcı Edis Görgülü, Övüç'le ilgili gözaltı kararı ile ilgili paylaşım yaptı.

Şarkıcı Edis Görgülü yaşananların ardından X hesabından yaptığı paylaşımla Murat Övüç'ün gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Gözaltına alınmıştı! Murat Övüç serbest bırakıldı

Edis, mesajda şunları yazdı:

"Yeri gelmişken bir sosyal medya fenomeninin şakayla başörtüsü taktı diye hapse girmesine fazla sessiz kaldığımıza inanıyorum. Bu kişi heteroseksüel biri olsa o paylaşım kimsenin umurunda olmazdı. Bence üzücü ve düşündüren hatta korkutan bir karar. Olayları kişiyi beğenip beğenmememiz üzerinden değerlendirerek ülkemizdeki anti demokratik yaklaşımlara destek oluyoruz. Adalet herkes için. O story'de ben abes bir durum göremedim açıkçası. Ben tweet atana kadar serbest bırakılmış. Süper çok sevindim"

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç gözaltına alındı