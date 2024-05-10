Ediz Hun: Bizlerden sonra kimse kalmayacak

Burada Kıbrıs Türk Magazin mikrofonlarına Yeşilçam sineması ile ilgili açıklamalar yapan Ediz Hun, “Yeşilçam sineması bitti” dedi ve kalanları saydı.

Ediz Hun, “Yeşilçam sineması bitti, yok artık. Son geriye kalanlar da bizleriz. Bizlerden sonra da maalesef kimse kalmayacak. Çünkü zaman geçiyor. En yaşlı dördüncü benim. Birinci Ahmet Mekin, 1932’li galiba. Sonra İzzet Günay var, çok kibar bir adamdır. İzzet 1934’lü. Sonra Göksel Arsoy var, 1936’lı. Ben de 1940’lıyım. Benden sonra da bir Kadir İnanır kaldı. Tarık Akan rahmetli oldu. Kimse kalmadı. Hanımlardan da Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın var.” diyerek Yeşilçam sinemasından geriye çok az kişinin kaldığını söyledi.

Ediz Hun, Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu Başkanı Hasan Taş ile birlikte Boğaz Şehitliğini de ziyaret etti.